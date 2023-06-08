ТОС «Солнцепек» обрушил удары по националистам на Южно-Донецком направлении

«Солнцепек» - приоритетная цель для противника, поэтому перед расчетами ТОС стоит задача замаскировать машину и быстро покинуть место дислокации после отработки по целям.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

У линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении работает тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек». Результат ее боевой работы фиксируют камеры объективного контроля.

Для боевиков «Солнцепек» - одна из приоритетных целей. Поэтому расчеты ТОС хорошо маскируют машину и сразу после отработки по целям откатываются, имея несколько вариантов отхода.

Огнеметчики работают всего в паре километров от передовой, поэтому над замаскированной установкой постоянно пролетают вражеские беспилотники. Однако не только боевики использует воздушную разведку. Командир огнеметной роты совместно с оператором квадрокоптера внимательно изучают территорию противника.

С помощью беспилотника осуществляется и корректировка когда «Солнцепек» работает на огневой позиции. Для подразделений Восточного военного округа попытка контрнаступления украинских формирований не стала неожиданностью.

Подробнее о работе ТОС «Солнцепек» смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Павла Кольцова.

Ранее Минобороны России показало кадры боевой работы буксируемого орудия «Гиацинт». Вместе с расчетом радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» расчет «Гиацинта» поразил скопление живой силы противника на Краснолиманском направлении.