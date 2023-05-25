Global Times: российско-китайский альянс является кошмаром для США
Китайско-российский альянс может стать геополитическим кошмаром для США. Об этом сообщает китайская газета Global Times.
«Корень этого разделенного отношения США лежит в неконтролируемых гегемонистских импульсах и страхом перед так называемым китайско-российским альянсом, который считается величайшим геополитическим кошмаром Штатов», - говорится в публикации.
По мнению автора материала, партнерские отношения между Пекином и Москвой «заставляют нервничать» западные СМИ, поскольку те пытаются транслировать в массы, что Россия якобы зависит от Китая. В то же время помешать их сотрудничеству невозможно, считает автор.
Ранее по итогам переговоров в Пекине российская и китайская стороны подписали пять документов. Новые договоры расширят торговые связи между двумя странами.