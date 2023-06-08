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Российские «Аллигаторы» нанесли удары по пункту управления украинских боевиков

07:00 08.06.2023
В результате удара была уничтожена украинская бронетехника.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52 ВКС России по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники украинских боевиков.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам противника. Назначенные цели были уничтожены.

Экипажи армейской авиации выполняют задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, а также по авиационной поддержке подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Ранее МО РФ показало кадры работы российских истребителей Су-35С. На одном из боевых вылетов летчики Су-35С обнаружили и уничтожили самолет боевиков.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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