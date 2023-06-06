МО РФ показало, как работает связка «Гиацинта» и «Зоопарка» в контрбатарейной борьбе

В зоне специальной военной операции российские артиллеристы поражают неприятельские орудия, определяя их позиции при помощи радиолокационных комплексов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Минобороны России показало кадры, на которых можно увидеть, как выглядит скоординированная связка радиолокационного комплекса разведки и контроля стрельбы «Зоопарк» и 152-миллиметрового буксируемого орудия «Гиацинт».

«Военнослужащие артиллерийского подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили командный пункт, артиллерийское орудие, а также скопление личного состава ВСУ на Краснолиманском направлении», - говорится в сообщении МО РФ.

В российском оборонном ведомстве заявили, что цель была поражена на дистанции более 15 километров. При этом контроль поражения и корректировка осуществлялись при помощи беспилотника «Орлан».

Ранее «Звезда» показала боевую работу российских 122-миллиметровых гаубиц Д-30 в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.