Командир танка рассказал о 10-часовом бое против боевиков в зоне СВО

Начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов рассказал, как его экипаж оказался отрезанным от основной группы войск и 10 часов вел бой против националистов.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Командир танка - начальник штаба танкового батальона старший лейтенант Илья Баганов рассказал, как он и его экипаж, закрывшись в подбитой бронемашине, на протяжении 10 часов отбивались от подразделений вооруженных формирований украинских националистов.

«В головном дозоре наступал первый на этот опорный пункт, и получилось так, что мою машину подорвали на фугасе, отрезали от основных войск. И я 10 часов сидел в танке, ведя бой», - сказал он в видео Минобороны России.

Офицер отметил, что только с наступлением темноты он смог добраться до своих товарищей. С его слов, в ходе боестолкновений за 10 часов боевая машина получила 10 попаданий из ручного противотанкового гранатомета с короткой дистанции, однако броня выдержала, подчеркнул военнослужащий. Баганов также рассказал, что после того, как танкисты выбрались из машины и спустились в окопы, заметили, что оказались на позициях украинских радикалов.

«Я увидел вдалеке человека, который сидит с фонариком. И когда он поворачивался, он посветил, получается, себе на рукав, и там повязка желтая была. И я понял, что мы не там сидим», - поделился старший лейтенант.

Затем Илье Баганову удалось связаться с командиром батальона, который сориентировал российских военных, после чего они смогли выползти из украинских траншей. По его словам, около трех часов ночи бойцы добрались до своих, оттуда их отправили в госпиталь.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что все члены экипажа получили ранения различной степени тяжести. Командира танка, который впоследствии был награжден орденом Мужества, повредило осколками, у механика-водителя были ранены ноги и лицо, а наводчик получил тяжелую контузию.

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