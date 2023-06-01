Вопросы истории Десятилетние рабы концерна Круппа: ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей в Германии Шестнадцатилетняя Ольга Кравченко рассказывала, что по малейшему поводу на девушек натравливали собак, отправляли в концлагеря. © Фото: ФСБ РФ Читайте нас на: ФСБ обнародовала архивные документы об эксплуатации гитлеровцами советских детей. В годы Великой Отечественной войны фашисты массово угоняли детей и подростков в трудовые лагеря. В Третьем Рейхе была даже специальная программа. Как советские дети работали на заводах концерна Круппа, который снабжал военной техникой гитлеровскую армию, подробно описано в показаниях узников. © ФСБ РФ По специальной программе на работу в Германию направляли детей с 15-летнего возраста, а потом и 10-12 лет. Насильно оторванных от дома и семьи, избитых, перепуганных и голодных, детей везли как скот в холодных товарных вагонах. Многие умирали еще по пути от голода и травм. Больных и умирающих нацисты выкидывали на ближайших станциях. © ФСБ РФ По сути в качестве рабов детей использовали на угольных шахтах, на лесопильных фабриках, на оборонных заводах. Из еды давали по 250 грамм хлеба и баланду. Обращались жестоко. «В нашем заводе мастер Гасель приковывал подростков к станку, а когда они валились с ног, он обливал их из шланга холодной водой, приводил в чувство и снова заставлял их работать», - написано в свидетельствах одного из подростков. «Однажды, будучи голодной, я хотела набрать картофеля, немцы-полицейские меня поймали, избили и посадили в карцер-одиночку на две недели. Сидя в карцере, я была лишена пайка хлеба и супа-бурды из брюквы», - рассказывала 16-летняя девушка. (орфография сохранена). © ФСБ РФ Архивные документы рассекречены в рамках проекта «Без срока давности», направленного на сохранение исторической памяти о трагедии советского населения - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников во время Великой Отечественной войны. Материал подготовили Дмитрий Трунов и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика