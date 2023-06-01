Десятилетние рабы концерна Круппа: ФСБ рассекретила документы об эксплуатации советских детей в Германии
Шестнадцатилетняя Ольга Кравченко рассказывала, что по малейшему поводу на девушек натравливали собак, отправляли в концлагеря.
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ФСБ обнародовала архивные документы об эксплуатации гитлеровцами советских детей. В годы Великой Отечественной войны фашисты массово угоняли детей и подростков в трудовые лагеря. В Третьем Рейхе была даже специальная программа. Как советские дети работали на заводах концерна Круппа, который снабжал военной техникой гитлеровскую армию, подробно описано в показаниях узников.