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Командующий 58-й армией ЮВО Попов раскрыл подробности ночного боя на Запорожском направлении

20:25 08.06.2023
Генерал-майор Иван Попов рассказал, какую задачу преследовали украинские боевики, но были остановлены мужеством и профессионализмом российских подразделений.
© Видео: Минобороны России © Фото: РИА Новости
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Командующий 58-й армией ЮВО генерал-майор Иван Попов раскрыл подробности ночного боя на Запорожском направлении.

«Изначально на 58-ю армию была возложена тяжелейшая миссия по обороне одного из важнейших стратегических направлений - Запорожского. Поэтому группировка противника была собрана и создана для выполнения задач Украины по достижению целей этой наступательной операции. Включает в себя наиболее подготовленные и боеспособные соединения и части. Одной из них является 47-ая механизированная бригада, которая входит в состав стратегического резерва ВСУ. В данной наступательной операции ее предназначение было - прорыв обороны», - рассказал генерал-майор Попов.

Согласно словам командующего 58-й армии ЮВО, в проведении боевых действий вчера днем и сегодня ночью наряду с общевойсковыми подразделениями, традиционно, очень эффективно и качественно с большой пользой для общего дела проявили себя войны спецназовцы, разведчики - традиционная надежная опора общевойсковиков в современном бою. Также очень важную роль сыграла артиллерия, отметил Попов.

«Армейская авиация, как всегда, поддержала с неба, выполнила очень много важных задач. Каждый вылет звена армейской авиации заканчивался эффективным применением противотанковых управляемых ракет по бронетехнике противника. И за один вылет два вертолета практически уничтожали от 5 до 7 танков и бронеобъектов противника», - сообщил генерал-майор.

Командующий 58-й армией также отметил важную роль в ночном бою минных полей, с высочайшей плотностью которые были установлены на направлении действий 47-ой механизированной бригады. Согласно его словам, фактически, все четыре колоны, которые пытались проломить оборону 70-го полка были остановлены и задержаны минными полями, которые установили военнослужащие этого полка.

«Наиболее важную роль наряду всех подразделений, специалистов, видов и родов войск сыграла, как всегда, пехота. Традиционно, самая тяжелая работа достается пехотинцу. В этом случае это были солдаты сержанты прапорщики офицеры 70-го мотострелкового полка 42-й дивизии», - рассказал Иван Попов.

Он отметил, что имея организованное огневое поражение, разведку и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона - все в совокупности сыграло с действиями подразделениями представителями родов войск свою важнейшую роль в отражении сегодняшней попытке противника проломить оборону 58-й армии и развивая успех выйти к морю, выполняя план и задачу данной стратегической наступательной операции

«Впереди нас ждет тяжелая работа. Все только начинается, поэтому будем готовиться. будем следить, будем смотреть и будем выполнять возложенную на армию боевую задачу», - подытожил коман дир 58-й армии ЮВО генерал-майор Иван Попов.

Ранее командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что президент РФ и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин получил доклад от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о неудачной попытке наступления врага на Запорожском направлении.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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