Вертолеты поразили 9 танков и боевых машин пехоты врага в отражении атаки на Запорожском направлении
Армейская авиация поразила девять танков и боевых машин пехоты врага в ходе отражения атаки неприятеля на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.
По его словам, летчики армейской авиации действовали с предельно малых высот и работали управляемыми противотанковыми ракетами.
Также Романчук заявил, что президент России Владимир Путин еще сегодня утром получил доклад от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о неудачной попытке наступления врага на Запорожском направлении.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим потерял за два часа боя 30 танков и до 350 боевиков на Запорожском направлении.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.