Вертолеты поразили 9 танков и боевых машин пехоты врага в отражении атаки на Запорожском направлении

Как заметил генерал-полковник Александр Романчук, летчики армейской авиации действовали с предельно малых высот и работали управляемыми противотанковыми ракетами.

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Армейская авиация поразила девять танков и боевых машин пехоты врага в ходе отражения атаки неприятеля на Запорожском направлении. Об этом рассказал командующий группировкой ВС РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук.

По его словам, летчики армейской авиации действовали с предельно малых высот и работали управляемыми противотанковыми ракетами.

Также Романчук заявил, что президент России Владимир Путин еще сегодня утром получил доклад от начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о неудачной попытке наступления врага на Запорожском направлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что киевский режим потерял за два часа боя 30 танков и до 350 боевиков на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.