В стране и мире При обстреле Горловки погибли два мирных жителя Андрей Аркадьев Алексей Огренич По предварительным данным, пострадали 10 человек. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Киевские формирования сегодня днем обстреляли Горловку из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», сообщил корреспондент «Звезды» Алексей Огренич. В результате обстрела погибли два человека, известно о 10 пострадавших. «Известно о 10 раненых и двух погибших. Один из них погиб буквально в 15 метрах от меня, после того как сюда прилетела ракета РСЗО "Град"», - рассказал корреспондент. В результате обстрела пострадали административное здание, местное кафе, автомобиль, аптека, в асфальте в результате попадания снаряда образовалась дыра. Ранее Минобороны показало кадры уничтожения украинской бронетехники на Запорожском направлении. Экспертное мнение и аналитика