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Румыния потребовала сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек

Игнат Далакян
17:46 08.06.2023
Румынские власти требуют сократить штат посольства РФ на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей технико-административного персонала.
Румыния потребовала сократить штат посольства РФ более чем на 50 человек
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
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Власти Румынии потребовали сократить штат российского посольства на 51 человека в течение 30 дней. Об этом говорится на сайте румынского внешнеполитического ведомства.

«По решению румынских властей РФ должна сократить количество должностей в Румынии на 51 должность, то есть на 21 дипломатическую должность и на 30 должностей технико-административного персонала», - цитирует заявление RT.

В сообщении указывается, что российский посол в Бухаресте был об этом проинформирован по просьбе главы МИД Румынии Богдана Ауреску.

Ранее глава румынского дипломатического ведомства призвал Европейский союз избавиться от зависимости Китая. Было отмечено, что в очередной пакет санкций против России могут попасть активно сотрудничающие с Россией компании КНР.

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