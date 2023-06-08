Путин выслушал доклад Сальдо о ситуации в Херсонской области после разрушения ГЭС

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Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с врио главы Херсонской области Владимиром Сальдо ситуацию в регионе.

В частности, они обсудили обстановку в Херсонской области после диверсии киевского режима на Каховской ГЭС. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, Путин поручил Сальдо проанализировать дополнительные потребности, возникающие у региона в связи с произошедшим.

Ранее мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сравнил ущерб от разрушения ГЭС с последствиями трагедии в Чернобыле. Он назвал случившееся в своем регионе катастрофой и заявил, что если взять в учет все, то масштабы будут и по площади, и по потерям грандиозные.