Великобритания вводит санкции против белорусских медиакомпаний

Сайтам белорусских медиакомпаний будет ограничен доступ со стороны соцсетей и интернет-провайдеров.

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Великобритания вводит санкции в отношении медиакомпаний Белоруссии. Об этом сообщает британское правительство.

«Принятые меры позволят правительству помешать белорусским медиакомпаниям "распространять пропаганду в Великобритании"», - цитирует RT сообщение правительства Британии.

Кроме того, в сообщении говорится, что к сайтам белорусских медиакомпаний, которые попали под санкции, будет ограничен доступ со стороны социальных сетей и интернет-провайдеров.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявлял, что Запад стремится поссорить Российскую Федерацию и Белоруссию. Согласно мнению главы МИД РФ, этому можно противостоять, «воссоздав объективную картину прошлого».