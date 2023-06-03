Лавров заявил о стремлении Запада поссорить Россию и Белоруссию

Министр добавил, что противостоять этому можно лишь «воссоздав объективную картину прошлого».

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Запад стремится поссорить братские народы России и Белоруссии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом говорится в его приветствии к участникам пленарного заседания российско-белорусского форума историков, сообщает ТАСС.

В тексте говорится о циничных попытках коллективного Запада фальсифицировать историю, исказить факты, переписать учебники, а также сносить исторические памятники. Недружественные страны пытаются сеять межнациональную и межконфессиональную вражду, чтобы не допустить дальнейшего укрепления союзного государства.

Целью этого всего является желание посеять вражду между народами России и Белоруссии, разжечь языковой шовинизм, чтобы страны отдалились друг от друга, считает Лавров. Министр добавил, что противостоять этому можно лишь «воссоздав объективную картину прошлого». Для этого министр предложил обдумать подготовку монографии по истории Союзного государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал Союзное государство более продвинутой кооперацией, чем ЕврАзЭС. Так он прокомментировал слова главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева о разных уровнях интеграции в рамках евразийского объединения.