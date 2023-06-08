Патрушев объяснил необходимость демилитаризации Украины угрозой для России и ОДКБ

Патрушев также добавил, что от достижения целей СВО зависят жизни миллионов людей.

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Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев на заседании Комитета секретарей совбезов ОДКБ заявил, что необходимо провести демилитаризацию Украины, поскольку она представляет угрозу как для России, так и для стран ОДКБ. Он добавил, что эта опасность исходит с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия.

Как передает слова Патрушева «Российская газета», специальная военная операция имеет конкретные цели, от достижения которых зависит не просто благополучие людей, а жизни миллионов, а также спасение населения ЛДНР от геноцида, который восемь лет творился украинскими неонацистами.

Ранее секретарь Совбеза РФ заявлял, что США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии. Согласно словам Николая Патрушева, Соединенные Штаты нацелены на уничтожение национального самосознания и народов Российской Федерации и Белоруссии.