Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что США пытаются уничтожить национальное самосознание и народы России и Белоруссии.

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Соединенные Штаты ведут необъявленную войну против Российской Федерации и Белоруссии, и политики стран Запада об этом заявляют открыто. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран», - цитирует ТАСС Патрушева, который выступал на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

Секретарь Совбеза России отметил, что политики западных стран об этом говорят открыто и указывают в своих документах.

По мнению Патрушева, ситуация на Украине показывает необходимость углубления взаимодействия России и Белоруссии в сфере обороны.

Ранее Николай Патрушев заявлял, что США воюют с Российской Федерацией через Украину. Согласно словам секретаря Совета безопасности России, неонацистские формирования были созданы США.