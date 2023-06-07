Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии
Соединенные Штаты ведут необъявленную войну против Российской Федерации и Белоруссии, и политики стран Запада об этом заявляют открыто. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
«Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран», - цитирует ТАСС Патрушева, который выступал на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.
Секретарь Совбеза России отметил, что политики западных стран об этом говорят открыто и указывают в своих документах.
По мнению Патрушева, ситуация на Украине показывает необходимость углубления взаимодействия России и Белоруссии в сфере обороны.
Ранее Николай Патрушев заявлял, что США воюют с Российской Федерацией через Украину. Согласно словам секретаря Совета безопасности России, неонацистские формирования были созданы США.