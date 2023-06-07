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Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии

Игнат Далакян
15:45 07.06.2023
Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что США пытаются уничтожить национальное самосознание и народы России и Белоруссии.
Патрушев заявил, что США ведут необъявленную войну против России и Белоруссии
© Фото: Iranian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Соединенные Штаты ведут необъявленную войну против Российской Федерации и Белоруссии, и политики стран Запада об этом заявляют открыто. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Против России и Белоруссии США ведут необъявленную войну с целью уничтожить национальное самосознание и народы наших стран», - цитирует ТАСС Патрушева, который выступал на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Белоруссии Александром Вольфовичем.

Секретарь Совбеза России отметил, что политики западных стран об этом говорят открыто и указывают в своих документах.

По мнению Патрушева, ситуация на Украине показывает необходимость углубления взаимодействия России и Белоруссии в сфере обороны.

Ранее Николай Патрушев заявлял, что США воюют с Российской Федерацией через Украину. Согласно словам секретаря Совета безопасности России, неонацистские формирования были созданы США.

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