Путин пообещал написать письмо бойцам в зону СВО

Президент РФ отметил, что на военнослужащих, выполняющих свой долг, держится вся страна.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал написать письмо бойцам в зону специальной военной операции.

Российский президент на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым отметил, что «на таких ребятах и держится вся страна». Глава региона в свою очередь рассказал об отправке писем от детей и ветеранов в зону боевых действий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что глава Российского государства уделяет Украине столько времени, сколько требуется Верховному главнокомандующему. Представитель Кремля также отметил, что президент России фактически круглые сутки находится на посту.