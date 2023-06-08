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Бойцы ВС РФ выполнили боевые стрельбы из ПЗРК «Игла» на Сахалине

15:31 08.06.2023
Практически все выпущенные ракеты попали точно в цель. Воздушные цели имитировали осветительные мины.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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На полигоне на Сахалине проходят тренировки расчетов ПЗРК «Игла». На кадрах, опубликованных Минобороны России, показано, как бойцы оттачивают навыки стрельбы из этих комплексов.

Расчеты ПЗРК ведут огонь по мишеням. Сами воздушные цели имитируют выпущенные с помощью миномета осветительные мины.

Существует целый ряд модификаций ПЗРК «Игла», в частности комплекс «Игла-С», способный поражать низколетящие крылатые ракеты и беспилотники.

Ракета уничтожает самолеты навстречу и вдогонку. Огонь из ПЗРК может вестись одним человеком с неподготовленной позиции.

Ранее в пресс-центре группировки «Восток» рассказали, как ВС РФ поразили «Ланцетом» польскую самоходку Krab на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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