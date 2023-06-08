Сенатор Джабаров усомнился в возможности НАТО вступить в открытый конфликт с РФ

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«Секретный план НАТО по противостоянию с Россией», который, по данным СМИ, Альянс будет обсуждать на саммите в Вильнюсе, реализовать не удастся. У России имеется собственная доктрина, которая позволит обеспечить безопасность страны. Об этом в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Эти иллюзии, которые они питают, даже на саммите очень быстро развеются. Одно дело планировать - другое реализовать. Я не очень верю в то, что ни начнут "Томагавками" уничтожать наши объекты, не давать нам эвакуировать промышленность за Урал. Они мыслят категориями начала Второй мировой войны. У нас есть военная доктрина - в случае угрозы территориальной целостности нашей безопасности мы оставляем за собой право использовать весь комплекс имеющихся сил и средств, включая ядерное оружие. И они должны об этом помнить», - заявил сенатор.

Напомним, обозреватель Йен Дэвис в статье для Responsible Statecraft сообщил, что НАТО подготовил секретный план на случай прямого столкновения с Россией. На саммите альянса в Вильнюсе в июле будет предложено одобрить «тысячи страниц секретных планов», которые впервые со времен холодной войны описывают возможный сценарий военного столкновения с РФ.