В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Responsible Statecraft: НАТО подготовило секретный план на случай войны с Россией

Анна Касаткина
03:59 01.06.2023
Секретный план рассмотрят на саммите НАТО в июле, пишет обозреватель издания.
Responsible Statecraft: НАТО подготовило секретный план на случай войны с Россией
© Фото: Xander Heinl, PHOTOTHEK, GlobalLookPress
Читайте нас на:

НАТО подготовило секретный план на случай прямого столкновения с России. Об этом в статье для Responsible Statecraft пишет обозреватель Йен Дэвис.

По его словам, на саммите альянса в Вильнюсе в июле будет предложено одобрить «тысячи страниц секретных планов», которые впервые со времен холодной войны описывают возможный сценарий военного столкновения с РФ.

«Большинство этих планов было составлено за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами НАТО и национальной обороны», - пишет Дэвис.

Законодательные органы и независимые эксперты предварительно эти планы не изучали, акцентирует внимание автор. Такое отсутствие прозрачности, по его мнению, создает серьезную проблему для демократического надзора.

Ранее постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что западные страны ведут прокси-войну против России. Растущие поставки вооружений Киеву показывают, что страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании, подчеркнул он.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:25 В стране и мире
США анонсировали 39-й пакет вооружений для Киева с боеприпасами к системам ПВО Patriot
20:59 В стране и мире
МИД РФ: Киев заблокировал инициативы гендиректора МАГАТЭ по безопасности ЗАЭС
19:43 В стране и мире
Лавров прибыл в ЮАР на совещание министров иностранных дел стран БРИКС
19:33 В стране и мире
Видео
От массетей до автомобилей: как волонтеры со всей России помогают участникам СВО
18:39 Армия
Видео
Ликвидацию украинского боевика российским снайпером показали на видео
Популярное
Песков заявил, что не видел играющего в компьютерные игры Путина
Американский ученый заявил, что инопланетяне давно прилетели и остались на Земле
В Латвии выбрали гомосексуалиста президентом страны
Видео
В Омске автобус снес инспектора ГИБДД и остановленного им водителя
Слава «сбежала» из клиники после госпитализации в Москве
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.