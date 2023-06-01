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НАТО подготовило секретный план на случай прямого столкновения с России. Об этом в статье для Responsible Statecraft пишет обозреватель Йен Дэвис.

По его словам, на саммите альянса в Вильнюсе в июле будет предложено одобрить «тысячи страниц секретных планов», которые впервые со времен холодной войны описывают возможный сценарий военного столкновения с РФ.

«Большинство этих планов было составлено за закрытыми дверями постоянными военными представителями в штаб-квартире НАТО в Брюсселе и другими должностными лицами НАТО и национальной обороны», - пишет Дэвис.

Законодательные органы и независимые эксперты предварительно эти планы не изучали, акцентирует внимание автор. Такое отсутствие прозрачности, по его мнению, создает серьезную проблему для демократического надзора.

Ранее постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН заявил, что западные страны ведут прокси-войну против России. Растущие поставки вооружений Киеву показывают, что страны НАТО не заинтересованы в мирном урегулировании, подчеркнул он.