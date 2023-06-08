Песков выразил признательность Белоруссии за помилование Сапеги

Дмитрий Песков добавил, что такие решения соответствуют братскому и дружескому характеру отношений между странами.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о позитивном восприятии решения Белоруссии помиловать ранее приговоренную к шести годам лишения свободы россиянку Софью Сапегу.

«Мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения идут целиком и полностью в унисон с братским, дружеским и союзническим характером отношений», - сказал пресс-секретарь российского президента.

Ранее отец помилованной Софьи Сапеги рассказал, что уже общался с дочерью. Он добавил, что всем поделится, как только увидится с ней.

Напомним, Софью Сапегу арестовали в аэропорте Минска в 2021 году. Ей были предъявлены обвинения в разжигании социальной вражды и розни, а также незаконном сборе данных о частной жизни и персональной информации сотрудников правоохранительных органов, госслужащих и журналистов. Из-за размещения сведений в Telegram-каналах пострадали около 240 человек.

Софья уже обращалась к президенту Белоруссии Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, однако запрос был отклонен. В апреле 2023 года было принято решение об экстрадиции девушки в РФ для продолжения отбывания срока. В связи с чем решение 6 июня о помиловании Сапеги, по словам адвоката, оказалось неожиданным.