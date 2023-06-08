В Кремле заявили, что детали теракта на «Северных потоках» должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования

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Все детали диверсии на ветках российских газопроводов «Северный поток» должны быть выявлены в ходе прозрачного расследования. Однако российскую сторону до него не допускают. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию Washington Post о планах атаки на трубопроводы.

«Мы уже говорили про данные, которые у нас имеются, что возможно причастие англосаксов к этому террористическому акту, направленному против международной энергетической инфраструктуры. Все остальные детали обязательно должны быть выявлены в ходе прозрачного международного срочного расследования, коего сейчас не происходит. И к любым попыткам расследования, как вы знаете, российская сторона не допускается», - заявил Песков журналистам.

Ранее газета The Washington Post сообщила о том, что в Белом доме знали о планах Киева взорвать «Северный поток» еще летом 2022 года. Доклад, на котором основывается материал, был опубликован бывшим военнослужащим Национальной гвардии США Джеком Тейшейрой, арестованным по подозрению в публикации секретных документов.

«Мы не знаем, насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечистое, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает», - отметил Песков.

Ранее советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев заявил, что американские власти и Запад в целом стремятся «предать забвению» обещания официальных лиц США прекратить существование трубопроводов «Северный поток». Леденев добавил, что «притчей во языцех» стали регулярные попытки тиражирования новых версий случившихся в сентябре 2022 года диверсий в Балтийском море.