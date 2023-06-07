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В посольстве РФ заявили о стремлении США предать забвению обещания разрушить «Северные потоки»

Марина Крижановская
02:25 07.06.2023
Советник-посланник посольства сообщил, что в СМИ сейчас транслируется мысль, что якобы заранее было известно о планировании Украиной действий против европейской энергобезопасности.
В посольстве РФ заявили о стремлении США предать забвению обещания разрушить «Северные потоки»
© Фото: Stefan Sauer dpa Globallookpress
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Американские власти и Запад в целом стремится «предать забвению» обещания официальных лиц США прекратить существование трубопроводов «Северный поток». Об этом заявил советник-посланник посольства РФ в США Андрей Леденев. Он прокомментировал вброс близких в администрации президента Байдена СМИ о ситуации с атаками на магистральные газопроводы.

«На этот раз в качестве "эксклюзива" подается конфиденциальная информация о том, что властям США от отдельных союзников в Европе якобы было заранее известно о планировании Украиной действий, призванных подорвать европейскую энергобезопасность», - опубликован его ответ в Telegram-канале посольства.

Леденев добавил, что «притчей во языцех» стали регулярные попытки тиражирования новых версий случившихся в сентябре 2022 года диверсий в Балтийском море. Также дипломат обратил внимание и на препятствия со стороны Запада и США по недопущению запуска на площадке СБ ООН «транспарентного международного расследования, к которому призывали Россия, Китай и Бразилия».

В конце мая МИД вызвал послов Германии, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследований по «Северным потокам». Им был заявлен протест по причине отсутствия результатов расследований терактов на газопроводах в Балтийском море.

В МИД РФ констатировали отсутствие заинтересованности официального Берлина, Копенгагена и Стокгольма в определении подлинных обстоятельств произошедшего и затягивание времени, и попытки «скрыть следы и истинных виновников преступления».

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