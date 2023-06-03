Размытая ливнем подпорная стена Каменного моста рухнула на дорогу в Воронеже

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Подпорная стена Каменного моста в Воронеже рухнула на дорогу из-за мощного ливня. Каменные глыбы и комья земли перекрыли проезжую часть. Очевидцы инцидента размещают кадры в места ЧП в социальной сети ВКонтакте.

Сейчас на месте происшествия работают представители экстренных служб. По предварительным данным, в результате обрушения стены никто не пострадал. Сам мост получил видимые повреждения. Движение остается заблокированным.

С утра на Воронеж обрушился заряд ливня с громом и молниями. По улицам текут настоящие реки. Многие подъезды жилых домов и подвалы оказались подтоплены. Ливневая канализация не справляется с таким количеством осадков.