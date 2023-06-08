В стране и мире Политолог Кошкин посчитал, что экс-генсек НАТО хочет «расширить» конфликт на Украине Балтией Елизавета Егорова По мнению политолога Андрея Кошкина, Расмуссен хочет подтолкнуть страны Балтии и Польшу к подписанию двусторонних соглашений с Украиной. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ye Pingfan, Xinhua, Globallookpress Читайте нас на: Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подталкивает страны Балтии и Польшу к подписанию двусторонних соглашений с Украиной. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин телеканалу «Звезда». «Экс-генсек намекает и подталкивает государства Балтии и Польшу к двусторонним соглашениям с Украиной, по которым они будут в состоянии предпринять какие-либо действия самостоятельно», - сообщил Кошкин. Эксперт добавил, что экс-глава НАТО занимается провокацией других государств, в особенности он ждет реакции России. Подобные высказывания обостряют ситуацию в мире. Однако политолог подчеркивает, что Расмуссен является бывшим руководителем НАТО, соответственно, его высказывания нельзя рассматривать всерьез. «Это экс-руководитель военно-политического союза НАТО. Его высказывание надо рассматривать как некий вариант, не более того», - отметил Кошкин. Напомним, что ранее экс-генсек Расмуссен заявлял о возможности отправки войск стран - участниц НАТО на Украину. По его словам, это может произойти, если государства-члены не предоставят Киеву надежных гарантий безопасности. Экспертное мнение и аналитика