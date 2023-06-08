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Политолог Кошкин посчитал, что экс-генсек НАТО хочет «расширить» конфликт на Украине Балтией

Елизавета Егорова
13:23 08.06.2023
По мнению политолога Андрея Кошкина, Расмуссен хочет подтолкнуть страны Балтии и Польшу к подписанию двусторонних соглашений с Украиной.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Ye Pingfan, Xinhua, Globallookpress
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Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен подталкивает страны Балтии и Польшу к подписанию двусторонних соглашений с Украиной. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин телеканалу «Звезда».

«Экс-генсек намекает и подталкивает государства Балтии и Польшу к двусторонним соглашениям с Украиной, по которым они будут в состоянии предпринять какие-либо действия самостоятельно», - сообщил Кошкин.

Эксперт добавил, что экс-глава НАТО занимается провокацией других государств, в особенности он ждет реакции России. Подобные высказывания обостряют ситуацию в мире.

Однако политолог подчеркивает, что Расмуссен является бывшим руководителем НАТО, соответственно, его высказывания нельзя рассматривать всерьез.

«Это экс-руководитель военно-политического союза НАТО. Его высказывание надо рассматривать как некий вариант, не более того», - отметил Кошкин.

Напомним, что ранее экс-генсек Расмуссен заявлял о возможности отправки войск стран - участниц НАТО на Украину. По его словам, это может произойти, если государства-члены не предоставят Киеву надежных гарантий безопасности.

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