Путин назвал основой суверенитета РФ самодостаточность во всех ключевых областях

По словам президента, запрос на такую самодостаточность и на суверенитет исходит из сферы образования и культуры.

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Самодостаточность является основой суверенитета России, отметил президент РФ Владимир Путин во вторник, 2 мая, на совещании с членами правительства. По словам главы государства, это должна быть самостоятельность во всех ключевых областях: в экономике, в сфере обороноспособности.

По словам Путина, запрос на такую самодостаточность и на суверенитет исходит из сферы образования и культуры. Глава государства отметил, что эти области прочно связаны с традициями народов России и их историей. Президент подчеркнул, что важнейшим фактором при этом является область образования.

Кроме того, Путин обратил внимание на то, что рынок труда тоже должен быть достаточным в ключевых для экономического развития сферах.

Ранее в ходе выступления на ПМЭФ-2022 Владимир Путин подчеркивал, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии. В то же время, по его словам, сквозной принцип развития России - достижение технологического суверенитета, независимого от иностранных институтов.