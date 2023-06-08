Несколько взрывов прогремели в Луганске

Как сообщает Андрей Марочко, в Луганске прогремели несколько взрывов, над городом поднимается черный дым.

© Видео: Telegram, Марочко Live © Фото: Telegram, Марочко Live

Несколько взрывов произошли в Луганске, по предварительным данным, для удара использовались крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Луганск, предположительно, подвергся ракетному удару», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что, по предварительным данным, на основе характерных признаков, для удара могли использоваться крылатые ракеты Storm Shadow. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В мае в центре Луганска в результате взрыва пострадали пять человек, трое были госпитализированы с тяжелыми ранениями. На опубликованных кадры видно, что взрыв оказался достаточно сильным. Повсюду разбросаны осколки, битый кирпич и обломки конструкций.