Появились кадры последствий взрыва в центре Луганска

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали пять человек, трое госпитализированы с тяжелыми ранениями.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

«Звезда» публикует кадры с последствиями взрыва в барбершопе The Brothers в центре Луганска. На записи видно, что на месте работают представители профильных ведомств.

Судя по видео, взрыв был достаточно сильный, повреждены потолок, окна и стены. Всюду валяются битый кирпич, обломки конструкций, металл, стекло и прочий мусор, образовавшийся после взрыва.

Ранее стало известно, что в результате взрыва пострадал временно исполняющий обязанности главы МВД ЛНР Игорь Корнет. Он получил ранение и был доставлен в реанимацию.