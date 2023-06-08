На Пхукете неизвестный обстрелял россиянина и скрылся
Неизвестный подъехал к машине россиянина на мотоцикле и сделал четыре выстрела, после чего скрылся.
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Гражданин РФ пострадал в результате стрельбы мотоциклиста на Пхукете. Как сообщает портал Phuket News, полиция начала поиски подозреваемого.
По имеющимся данным, неизвестный остановился недалеко от припаркованного автомобиля россиянина, подошел и сделал четыре выстрела в лобовое стекло, после чего скрылся. Пострадавший оказался ранен в грудь и левое плечо.
Ранее в Ричмонде, США, не менее семи человек были застрелены во время празднования выпускного по случаю окончания средней школы. Еще около 19 человек были ранены.