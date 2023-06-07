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NBС: не менее 7 человек были застрелены на церемонии выпускного в Ричмонде, США

Дарина Криц
03:29 07.06.2023
Указано, что порядка 19 человек пострадали, получив травмы различной степени тяжести.
NBС: не менее 7 человек были застрелены на церемонии выпускного в Ричмонде, США
© Фото: @bluestar812 Twitter
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По меньшей мере семь человек были застрелены в США. Чрезвычайное происшествие случилось в Ричмонде, около Монро-парка во время празднования выпускного по случаю окончания средней школы.

По информации телеканала NBС, местная полиция подтвердила, что несколько человек были застрелены около театра «Альтрия».

Со ссылкой на местного полицейского чиновника Рика Эдвардса, СМИ сообщило о семи застреленных, троих получивших опасные для жизни ранения. Еще четыре человека получили неопасные для жизни травмы.

«Еще шесть человек получили травмы, не связанные с обстрелом. Трое сообщили, что их нужно было доставить в больницу, двое получили ранения в результате падений, а одного сбила машина, когда они убегали с места происшествия», - приводит данные телеканал.

Также указано, что в полиции под стражей находятся два человека, нет активной угрозы для общества. Сведений о стрелявшем не приводится.

Ранее приводилась информация о вызвавшей панику среди родителей книге в США. Так, в школах штата Техас детям начали выдавать красочные книги с изображением Винни-Пуха. Под яркой обложкой скрывалась инструкция о том, что делать, если в учреждение зайдет вооруженный преступник.

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