В стране и мире Экс-разведчик США заявил, что у Штатов есть корабли внеземного происхождения Елизавета Егорова Бывший разведчик ВВС США отметил, что корабли экзотического происхождения либо приземлились, либо потерпели крушение на территории Америки. © Фото: NASA, Globallookpress Читайте нас на: Экс-служащий Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэвид Граш заявил, что Америка владеет космическими кораблями внеземного происхождения. Они используются Штатами в рамках секретной военной программы. «Это... технические транспортные средства внеземного происхождения, называйте это космическими кораблями, если хотите, транспортные средства внеземного экзотического происхождения, которые либо приземлились, либо потерпели крушение», - цитирует NewsNation слова Граша. По словам бывшего разведчика, Америка уже несколько десятилетий старается возобновить работу таких кораблей. Ранее профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан заявил, что инопланетяне давно приземлились на нашу планету и остались здесь. По его словам, вероятность этого составляет 100%. Экспертное мнение и аналитика