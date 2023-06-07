В МО сообщили о нанесении удара по позициям трех украинских бригад

В Минобороны сообщили, что вражеские позиции были поражены ракетными ударами и артиллерийским огнем группировки «Центр» на Краснолиманском и Сватовском направлениях.

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Воздушные и артиллерийские силы российской группировки войск «Центр» нанесли удары по позициям трех бригад украинских боевиков. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На Краснолиманском и Сватовском направлениях ракетными ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», - сказал Савчук.

Савчук также добавил, что на территории Невского района и Червоной Дибровы под прицелом бойцов «Центра» оказались склад боеприпасов, пункт временной дислокации и огневые средства украинских боевиков.

Ранее российский боец рассказал, как расчеты ПТРК на багги уничтожают украинские танки за 60 секунд. У них есть всего две попытки, на счету каждая секунда, поскольку в любой момент противник может открыть ответный огонь.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов