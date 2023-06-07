«Черная книга» про зверства неонацистов была представлена на Красной площади

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В заключительный день книжного фестиваля «Красная площадь» читателю представили издание «Черная книга. Зверства современных бандеровцев - украинских неонацистов». Презентацию провело Российское военно-историческое общество в павильоне «История Отечества». Предисловие к «Черной книге» написал лично министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу.

Книга представляет собой подборку страшных свидетельств пыток, насилия, убийств, совершенных националистами и военнослужащими ВСУ с 2014 года по настоящее время. Также там есть фрагменты материалов следствия и фотографии.

«Здесь нет ни одной литературной правки речи очевидцев. Это было сделано специально, чтобы было наглядно видно, как люди перенесли пытки. Хотя я всегда удивлялся, как человек, переживший издевательства, может все это изложить», - сказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Мягков сообщил, что в ближайшее время экземпляры книги отправят в новые российские регионы, жители которых ежедневно страдают от зверств неонацистов.

«Красная площадь» - ежегодный книжный фестиваль, проводящийся в честь дня рождения поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. В этом году он проводился со 2 по 6 июня. За четыре дня работы свои новинки на нем представили порядка 400 издательств из почти 60-ти российских регионов, включая новые.

В прошлом году первый вечер был посвящен поэту Евгению Евтушенко. Известные артисты исполняли его произведения со сцены центральной площади.