Первый вечер книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве посвятили Евтушенко
Порядка 400 издательств из 50 регионов России презентуют свыше сотни тысяч самых разных книг, в том числе новинок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве стартовал крупнейший книжный фестиваль «Красная площадь». Первый вечер организаторы посвятили 90-летию со дня рождения российского поэта Евгения Евтушенко.
Его произведения со сцены центральной площади столицы исполнили известные артисты - Дмитрий Певцов, Ольга Кормухина, Евгений Павлов, Сергей Маховиков.
В этом году фестиваль будет идти четыре дня - с третьего по шестое июня. Для удобства посетителей Красную площадь поделят на 13 тематических площадок. Попасть на фестиваль может любой желающий. Организаторы предусмотрели творческие встречи, спектакли, лекции и мастер-классы.