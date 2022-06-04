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Первый вечер книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве посвятили Евтушенко

Ян Брацкий
16:22 04.06.2022
Порядка 400 издательств из 50 регионов России презентуют свыше сотни тысяч самых разных книг, в том числе новинок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Москве стартовал крупнейший книжный фестиваль «Красная площадь». Первый вечер организаторы посвятили 90-летию со дня рождения российского поэта Евгения Евтушенко.

Его произведения со сцены центральной площади столицы исполнили известные артисты - Дмитрий Певцов, Ольга Кормухина, Евгений Павлов, Сергей Маховиков.

В этом году фестиваль будет идти четыре дня - с третьего по шестое июня. Для удобства посетителей Красную площадь поделят на 13 тематических площадок. Попасть на фестиваль может любой желающий. Организаторы предусмотрели творческие встречи, спектакли, лекции и мастер-классы.

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