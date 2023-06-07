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Расчет ПТУР на багги уничтожил украинский танк за 60 секунд

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
06:00 07.06.2023
Расчету ПТУР приходится действовать быстро: в любую секунду враг может открыть ответный огонь по нашим бойцам. На поражения цели у оператора ракеты всего минута.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российские военнослужащие уничтожили танк украинских боевиков с помощью противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). «Звезда» опубликовала кадры работы бойцов.

Танк противника обнаружили разведчики, и мобильная группа охотников за вражеской бронетехникой выехала на место на багги. Оператор захватил цель и выстрелил. Как только цель была поражена, машина скрылась в лесополосе.

Все эти действия были произведены за минуту. Медлить в такой ситуации опасно, так как противник может открыть ответный огонь.

Больше сотни единиц различной бронетехники - таковы потери националистов всего за несколько дней их контрнаступления на Южно-Донецком направлении. В их числе, как сообщили в Минобороны РФ, восемь немецких танков Leopard.

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