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Националисты выпустили по Донецку 5 снарядов «натовского» калибра

Дарина Криц
05:40 07.06.2023
Обстрел был произведен в 03:45 по московскому времени из населенного пункта Курахово.
Националисты выпустили по Донецку 5 снарядов «натовского» калибра
© Фото: Klaus-Dietmar Gabbert dpa Globallookpress
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Ранним утром украинские боевики обстреляли Донецк. По городу были выпущены пять 155- миллиметровых снарядов. Удару подвергся Петровский район города.

Обстрел был произведен в 03:45 из населенного пункта Курахово. Информацию приводит представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:45 - н.п. Курахово - г. Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров», - проинформировали в ведомстве.

Ранее Донецкая республика подверглась обстрелу 52 раза за сутки. В большинстве своем пострадали Донецк, Горловка, Макеевка, Александровка и Старомихайловка. Националисты выпустили по ДНР 330 единиц боеприпасов.

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