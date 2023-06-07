Опубликованы кадры работы российских танкистов на Купянском направлении

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Танкисты Западного военного округа (ЗВО) на Купянском направлении продолжают оказывать огневую поддержку мотострелковым подразделениям, обеспечивая наступление российских войск. Минобороны РФ показало кадры их боевой работы.

Танки могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций - за рельефом местности и в укрытиях. Это позволяет оставаться незамеченными.

Их основная задача нанести эффективное огневое поражение противнику, чтобы обеспечить продвижение наших мотострелковых подразделений. Огонь корректируют с помощью беспилотников, также БПЛА помогают зафиксировать попадание по цели.

После выстрелов танкисты уезжают в укрытие и перезаряжаются, чтобы всегда быть готовыми выехать на позицию.​ Координаты новой цели могут прийти в любой момент.

Ранее «Звезда» показала кадры боевого патрулирования ПТРК «Ярс» в Барнаульском ракетном соединении. В рамках боевой подготовки ракетчики выполнили задачи по рассредоточению со сменой полевых позиций.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.