ПТРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении
В Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования были выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».
Расчеты «Ярсов» отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневров на маршрутах боевого патрулирования. Чтобы повысить скрытность агрегатов ПТРК, ракетчики рассредоточиваются в лесных массивах.
Бойцы совершают марш протяженностью до 100 километров. Также они тренируют навыки маскировки и боевого охранения. Помимо этого, ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.
Такие мероприятия по боевой подготовке позволяют проверить готовность военнослужащих, а также вооружения и боевой техники к длительному несению дежурства.
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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.