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ПТРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении

05:01 06.06.2023
Расчеты ПТРК «Ярс» рассредоточиваются в лесных массивах, чтобы повысить скрытность агрегатов комплекса. В рамках боевой подготовки ракетчики выполнили задачи по рассредоточению со сменой полевых позиций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В Барнаульском соединении Ракетных войск стратегического назначения (Алтайский край) на маршруты боевого патрулирования были выведены автономные пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) «Ярс».

Расчеты «Ярсов» отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневров на маршрутах боевого патрулирования. Чтобы повысить скрытность агрегатов ПТРК, ракетчики рассредоточиваются в лесных массивах.

Бойцы совершают марш протяженностью до 100 километров. Также они тренируют навыки маскировки и боевого охранения. Помимо этого, ракетчики решают вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам.

Такие мероприятия по боевой подготовке позволяют проверить готовность военнослужащих, а также вооружения и боевой техники к длительному несению дежурства.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой подготовки российских танкистов в тылу СВО. На полигоне экипажи Т-80БВМ учатся прикрывать штурмовые отряды.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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ПТРК «Ярс» вышли на маршруты боевого патрулирования в Барнаульском ракетном соединении
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