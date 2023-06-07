В «Росатоме» заявили, что на ЗАЭС готовы к возможной потере охлаждающей воды

Гендиректор Лихачев пояснил, что организационно, и технологически к этому персонал ЗАЭС готов.

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Запорожская атомная электростанция по ряду параметров готова к вероятной потере охлаждающей воды. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

Он отметил, что на ЗАЭС просчитывался различный сценарий. Об этом он заявил в эфире Пятого канала.

«Мы с первых дней работы Запорожской атомной станции просчитывали риск-сценарий, в том числе связанный с потерей необходимого количества воды. Поэтому и организационно, и технологически к этому решению персонал станции готов», - заявил Лихачев.

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал «Звезде», что на станции проводятся мероприятия по предотвращению возможных последствий разрушения дамбы в Новой Каховке. Он добавил, что ситуация с атомной электростанцией находится под контролем, пять блоков находятся в холодном состоянии, блок №5 в горячем, безопасности АЭС угроз нет.