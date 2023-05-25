В МИД РФ вызвали послов ФРГ, Дании и Швеции из-за отсутствия результатов расследований по «Северным потокам»

В российский МИД 25 мая вызвали послов ФРГ, Дании и Швеции для заявления протеста по причине отсутствия результатов расследований по «Северным потокам».

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В четверг, 25 мая, в МИД РФ вызвали послов Германии, Дании и Швеции, чтобы заявить о протесте из-за отсутствия результатов расследований по «Северным потокам» и неспособности этих стран обеспечить транспарентность следственных действий. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного на сайте ведомства.

В ведомстве назвали неприемлемым уклонение властей этих стран от взаимодействия с Россией по вопросу расследования диверсий на «Северных потоках» в 2022 году. В МИД РФ также констатировали отсутствие заинтересованности Германии, Дании и Швеции в определении подлинных обстоятельств произошедшего. Отмечается, что они, наоборот, «затягивают время и пытаются скрыть следы и истинных виновников преступления».

«Заявлено о намерении и далее добиваться от властей ФРГ, Дании и Швеции проведения объективного всеобъемлющего расследования диверсий на газопроводах "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2" с обязательным подключением России», - заключили в ведомстве.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что администрация Байдена не будет вести честное расследование ЧП на «Северных потоках».