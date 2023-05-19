В стране и мире Глава МИД Саудовской Аравии заявил о «позитивном нейтралитете» ЛАГ в отношении украинского кризиса Ян Брацкий Саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) проходит в эти дни в саудовском городе Джидда. © Фото: Ahmed Gomaa, XinHua, GlobalLookPress Читайте нас на: Арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета» в отношении украинского кризиса. С таким заявлением в рамках заседания Лиги арабских государств выступил министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд. «Арабские страны заняли позицию позитивного нейтралитета в отношении кризиса на Украине. Мы стремимся поддерживать наши отношения в равной мере и с Россией, и с Украиной», - цитирует ТАСС слова министра. Этот саммит ЛАГ стал прорывным для его участников, в особенности для Сирии и ее президента Башара Асада. Впервые за 12 лет он занял свое место за столом переговоров. Все это время Сирию представляла оппозиция. Участники Лиги приветствовали возвращение Асада и выразили надежду на скорейшее урегулирование сирийского кризиса. Экспертное мнение и аналитика