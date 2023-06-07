МО РФ: населенный пункт Берховка находится полностью под контролем российских войск
Сообщается, что атака украинских боевиков успешно отражена российскими войсками.
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Населенный пункт Берховка, в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Атака боевиков киевского режима успешно отражена подразделениями российских войск. Вклинение в оборону не допущено.
Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.