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МО РФ: населенный пункт Берховка находится полностью под контролем российских войск

21:57 07.06.2023
Сообщается, что атака украинских боевиков успешно отражена российскими войсками.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Населенный пункт Берховка, в районе Артемовска находится полностью под контролем российских войск. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Атака боевиков киевского режима успешно отражена подразделениями российских войск. Вклинение в оборону не допущено.

Сообщение отдельных источников о якобы оставлении российскими войсками Берховки не соответствует действительности.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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