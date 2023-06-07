В стране и мире Губернатор Приморского края Кожемяко рассказал подробности освобождения Софьи Сапеги Игнат Далакян По словам Олега Кожемяко, президент Белоруссии принял отцовское и милосердное решение. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: kozhemiakoofficial Telegram Читайте нас на: Губернатор Приморского края Олег Кожемяко в беседе со «Звездой» рассказал, что Софья Сапега сейчас пересмотрела свои взгляды. «Александр Григорьевич принял такое решение. Отцовское, милосердное. И вопрос решился. Я обратился, он сказал, что за ней в период отбытия в лагерь ничего нет - ну и пускай там уже, дома образуется с родителями, надеюсь, что таких ошибок уже допускать не будет. Понимание того, что молодость, и что ввели ее немножко в заблуждение. Сейчас она пересмотрела все свои взгляды. Поэтому вот такое решение было принято президентом Республики Беларусь», - рассказал глава Приморского края. Олег Кожемяко отметил, что никаких трудностей с освобождением Сапеги не возникло. Ранее адвокат россиянки Софьи Сапеги рассказал, что помилование девушки стало неожиданным событием. Антон Гашинский сказал, что счастлив такому завершению истории. Экспертное мнение и аналитика