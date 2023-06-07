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В Подмосковье мужчина вытащил школьницу из горящего автомобиля

Игнат Далакян
19:29 07.06.2023
Причина возгорания остается неизвестна.
© Видео: Вконтакте, Страна Героев © Фото: Вконтакте, Страна Героев
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В Подмосковном Ступино прохожий мужчина спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля.

На снятом очевидцами видео, видно, как девочка пытается выбраться из горящей машины. На помощь ей приходит прохожий мужчина - окно автомобиля разбивает кирпичом и вытаскивает ребенка через багажник.

Причина возгорания машины остается неизвестной.

Ранее подмосковных Мытищах BMW сбил группу пешеходов у колледжа. Трое из них были госпитализированы, одному несовершеннолетнему подростку оказали медицинскую помощь на месте.

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