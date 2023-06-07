В Подмосковье мужчина вытащил школьницу из горящего автомобиля
Причина возгорания остается неизвестна.
© Видео: Вконтакте, Страна Героев © Фото: Вконтакте, Страна Героев
В Подмосковном Ступино прохожий мужчина спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля.
На снятом очевидцами видео, видно, как девочка пытается выбраться из горящей машины. На помощь ей приходит прохожий мужчина - окно автомобиля разбивает кирпичом и вытаскивает ребенка через багажник.
Причина возгорания машины остается неизвестной.
Ранее подмосковных Мытищах BMW сбил группу пешеходов у колледжа. Трое из них были госпитализированы, одному несовершеннолетнему подростку оказали медицинскую помощь на месте.