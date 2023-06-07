В Подмосковье мужчина вытащил школьницу из горящего автомобиля

© Видео: Вконтакте, Страна Героев © Фото: Вконтакте, Страна Героев

В Подмосковном Ступино прохожий мужчина спас 11-летнюю девочку из горящего автомобиля.

На снятом очевидцами видео, видно, как девочка пытается выбраться из горящей машины. На помощь ей приходит прохожий мужчина - окно автомобиля разбивает кирпичом и вытаскивает ребенка через багажник.

Причина возгорания машины остается неизвестной.

Ранее подмосковных Мытищах BMW сбил группу пешеходов у колледжа. Трое из них были госпитализированы, одному несовершеннолетнему подростку оказали медицинскую помощь на месте.