Водитель BMW сбил троих пешеходов у колледжа в Мытищах

По предварительным данным, водитель BMW столкнулся с другой попутной машиной, а потом вылетел на тротуар.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Прокуратура Московской области

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Мытищах, где водитель сбил на тротуаре группу пешеходов, сообщает прокуратура Московской области. Трое из них госпитализированы, 16-летнему подростку оказали медпомощь на месте.

По предварительным данным, водитель BMW на Олимпийском проспекте у дома №17 столкнулся с другой попутной машиной, а потом вылетел на тротуар и наехал на пешеходов. По этому адресу располагается местный колледж.

Инцидент произошел около 10 часов утра 30 мая. Авария попала на камеру видеонаблюдения. Прокуратура намерена проконтролировать ход расследования этот происшествия.

По данным Минздрава Московской области, в результате ДТП госпитализированы 4 человека. Всех их доставили в Мытищинскую больницу. Два человека находятся в тяжелом состоянии, еще двое - в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается медпомощь.

Ранее сообщалось, что пятеро детей высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов попали в ДТП в Подмосковье. Они перевернулись на BMW.