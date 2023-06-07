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В Подмосковье введут доплаты педагогам лучших школ искусств и колледжей

Игнат Далакян
17:52 07.06.2023
По словам Воробьева, доплаты введут с 1 июля.
В Подмосковье введут доплаты педагогам лучших школ искусств и колледжей
© Фото: Павел Бедняков, РИА Новости
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С 1 июля в Московской области введут доплаты руководителям, мастерам и педагогам 10 лучших колледжей. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«С 1 июля введем доплаты руководителям, мастерам и учителям 10 лучших колледжей Подмосковья», - цитирует «360» главу Подмосковья.

Андрей Воробьев добавил, что вместе с этим появятся также доплаты для педагогов в школах искусств. Глава Московской области также пообещал внимательно наблюдать, куда можно направить ресурсы для роста качества образования.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал желание Воробьева переизбраться на пост губернатора Подмосковья. Российский лидер также отметил хорошие показатели региона.

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