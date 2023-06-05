В стране и мире Кремль: Путин регулярно совершает звонки, чтобы получить информацию о ходе СВО Андрей Аркадьев Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что информированность Путина о ходе спецоперации не ограничивается получением докладов. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин регулярно совершает звонки, чтобы получить информацию о ходе спецоперации. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Наряду с официальными докладами, конечно, он регулярно совершает такие звонки и получает информацию непосредственно с земли, что называется», - сказал представитель Кремля. По словам пресс-секретаря, глава государства предпочитает получать информацию из разных источников, в том числе по части ведения спецоперации. Президент на связи с ответственными на местах, но стенограммы подобных разговоров публиковать не планируется, добавил Песков. Ранее Минобороны показало поражение украинского беспилотника на Купянском направлении российским ЗРК «Тор». Экспертное мнение и аналитика