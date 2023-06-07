Еврокомиссия начала расследование против Польши из-за закона о «российском влиянии»

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Еврокомиссия запустила юридическую процедуру против Польши из-за закона о создании комиссии по «российскому влиянию». По мнению Брюсселя, этот документ может нарушать европейское право. Об этом сообщил заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

«Мы обсудили ситуацию в Польше, коллегия Еврокомиссии приняла решение начать процедуру о нарушении», - цитирует РИА Новости зампреда ЕК, выступающего на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам Домбровскиса, было направлено формальное уведомление из-за нового закона о госкомиссии по изучению «влияния России».

Ранее польский президент подписал закон о комиссии по расследованию «российского влияния» за 15 лет. Предполагается, что сейм назначит комиссию из девяти человек, которая будет заниматься этим вопросом.