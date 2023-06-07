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Десантники уничтожили пехоту боевиков, укрывшуюся в лесопосадках на Северском направлении

05:01 07.06.2023
При выполнении боевых задач расчеты гаубиц используют фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные снаряды, чтобы нанести максимальный урон противнику, находясь на значительном расстоянии от него.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллерийские подразделения Тульского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) ВС РФ нанесли удары из «Мста-Б» по позициям украинских националистов на юге Северского направления. Минобороны России показало кадры их боевой работы.

Десантники уничтожили пехоту противника, укрывшуюся в лесопосадках и готовящуюся к наступательным действиям на наши позиции.

Расчеты артиллерийских установок «Мста-Б» продолжают наносить огневые поражения боевикам в зоне спецоперации. В рамках боевых задач они уничтожают огневые средства, вооружение, военную технику и живую силу противника.

В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника на значительном расстоянии.

Ранее российские «Аллигаторы» нанесли ракетный удар по противнику в зоне СВО. Летчики поразили живую силу и легкобронированную технику националистов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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