Ка-52 «Аллигатор» ударили по противнику ракетами на Краснолиманском направлении
Ракетный удар по целям противника нанесли экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО).
Летчики поразили живую силу и скопления легкобронированной техники украинских боевиков на Краснолиманском направлении.
«Аллигаторы» подлетают в зону боевого применения на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Так они могут оставаться незамеченными для средств ПВО противника.
«Перед вылетом проверяется заряженность борта, заправка. Вертолет у нас самый лучший в своем роде, поэтому мы его бережем, ценим. На борту установлена система, которая отражает ракеты и спасает жизни пилотам», - рассказал старший механик с позывным «Семьдесят четвертый».
Стрельба неуправляемыми ракетами по площадным целям выполнялись с кабрирования. После этого вертолеты отстреливали тепловые ловушки, резко снижались и меняли курс.
Ранее экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по позициям националистов в зоне спецоперации.