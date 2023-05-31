Ка-52 «Аллигатор» ударили по противнику ракетами на Краснолиманском направлении

Вертолеты подлетают в зону боевого применения на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности.

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Ракетный удар по целям противника нанесли экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Центрального военного округа (ЦВО).

Летчики поразили живую силу и скопления легкобронированной техники украинских боевиков на Краснолиманском направлении.

«Аллигаторы» подлетают в зону боевого применения на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности. Так они могут оставаться незамеченными для средств ПВО противника.

«Перед вылетом проверяется заряженность борта, заправка. Вертолет у нас самый лучший в своем роде, поэтому мы его бережем, ценим. На борту установлена система, которая отражает ракеты и спасает жизни пилотам», - рассказал старший механик с позывным «Семьдесят четвертый».

Стрельба неуправляемыми ракетами по площадным целям выполнялись с кабрирования. После этого вертолеты отстреливали тепловые ловушки, резко снижались и меняли курс.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 нанесли удары по позициям националистов в зоне спецоперации.