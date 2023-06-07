Эколог РУДН Курбатова оценила ущерб природе из-за подрыва аммиакопровода на Украине

По словам эксперта, вещество будет оказывать воздействие на окружающую среду, но не приведет к катастрофе.

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Аммиак, вылившийся из подорванного украинскими националистами трубопровода «Тольятти - Одесса», хоть и представляет определенную опасность, но не приведет к экологической катастрофе. Об этом «Звезде» рассказала доцент кафедры экологического мониторинга и прогнозирования РУДН, эколог Анна Курбатова.

«Аммиак легче воздуха, и поэтому, когда он попадает в атмосферу, мы увидим белое облако, которое стелется по поверхности земли. При попадании в атмосферу он в принципе оказывает воздействие на окружающую среду, но не считается загрязняющим веществом первого класса опасности, потому что он встраивается в природные циклы, в круговорот азота либо рассеивается. Третье - он может превращаться в дочерние продукты, которые могут быть даже опаснее. Но это достаточно долгий процесс», - рассказала эксперт.

Эколог отметила, что трубопровод находился на открытом воздухе, что существенно понижает опасность от аммиака. Если бы это произошло в закрытом помещении, то находящимся там людям понадобились бы скафандры.

«С точки зрения окружающей среды аммиак может накопиться в почве, попасть в водные объекты. Повышенная концентрация всегда будет воздействовать на гидробиом, на микроорганизмы. Конечно, я представляю там ситуацию - все это вторично. Да, это ужасно, но это не первого класса опасности вещества», - рассказала Курбатова.

Напомним, Минобороны России сообщило о подрыве аммиакопровода «Тольятти - Одесса» украинскими диверсантами. Инцидент произошел 5 июня в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате теракта пострадали мирные люди. Среди российских военнослужащих никто не пострадал.